UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики на Донбассе девять раз обстреляли украинские позиции

Автор: Даша Харченко

В течении минувших суток, 16 марта, на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Боевое травмирование получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает штаб операции Объеденных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела боевое травмирование получил военнослужащий ВСУ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Все нарушения со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, игнорируя достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы договоренности. Так, российско-оккупационные войска семь раз нарушали режим прекращения огня.

Перед этим, боевики обстреливали позиции украинских военных 10 раз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС
Читайте также
Наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник на Донбассе. Его заглушили боевики
Прогноз погоды