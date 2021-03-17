Бойовики на Донбасі дев'ять разів обстріляли українські позиції

Протягом минулої доби, 16 березня, на Донбасі було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню. Бойове травмування отримав військовослужбовець Збройних Сил України.
Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів.
Внаслідок обстрілу, бойове травмування отримав військовослужбовець ЗСУ.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" збройні формування РФ обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Раніше повідомлялось, що збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України на Донбасі, ігноруючи досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи домовленості. Так, російсько-окупаційні війська сім разів порушували режим припинення вогню.
Перед цим, бойовики обстрілювали позиції українських військових 10 разів.