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Бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 18:09
Бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили режим "тиші"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав

З початку поточної доби, 27 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

П'ять обстрілів по українських позиціях були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме недалеко від населеного пункту Піски, два рази поруч з Новотроїцьким і двічі поблизу Лебединського.

Чотири ворожих обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - неподалік Майорського, в районі Кіндрашівки Нової та поруч з Південним, а також поблизу населеного пункту Новотошківське.

"Сьогодні, 27 січня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого два українських військових загинули, ще двоє отримали поранення.

Крім того, 25 січня окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ворожих один український воїн отримав поранення. Бойовики застосовували міномети 120-го калібру, які заборонені мінськими угодами.

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