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Сутки на Донбассе прошли без потерь среди военных, - штаб ООС

Донбасс, Четверг 13 августа 2020 07:29
Сутки на Донбассе прошли без потерь среди военных, - штаб ООС
Фото: ООС на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Всего сообщили о четырех обстрелах

За прошедшие сутки, 12 августа, на Донбассе зафиксировали четыре обстрела. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Враг стрелял вблизи Марьинки и Южного - там отмечено несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, а вблизи Железного боевики использовали автоматический станковый гранатомет и произвели два выстрела.

Еще один факт провокации зафиксирован неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

На обстрелы украинские военнослужащие огонь не применяли.

"С начала текущих суток, 13 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 августа стало известно, что военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил погиб на Донбассе во время выполнения боевой задачи.

РБК-Украина писало, что с начала договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе 27 июля СММ ОБСЕ зафиксировала 262 нарушения.

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