Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)

Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям в субботу, 19 декабря. Среди военных раненых и погибших нет.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС).

Возле Пивденного пророссийские боевики стреляли из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также и со стрелецкого оружия, возле Шумов использовали гранатометы и крупнокалиберный пулемет, как и возле Авдеевки, а неподалеку Водяного пролетал беспилотник, который остановили украинские военные.

Украинская сторона не открывала огонь в ответ, поскольку не было раненых или погибших среди личного состава.