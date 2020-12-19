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Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь

Донбасс, Суббота 19 декабря 2020 20:24
Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь
Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям в субботу, 19 декабря. Среди военных раненых и погибших нет.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС).

Возле Пивденного пророссийские боевики стреляли из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также и со стрелецкого оружия, возле Шумов использовали гранатометы и крупнокалиберный пулемет, как и возле Авдеевки, а неподалеку Водяного пролетал беспилотник, который остановили украинские военные.

Украинская сторона не открывала огонь в ответ, поскольку не было раненых или погибших среди личного состава.

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