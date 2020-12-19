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Бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь

Донбас, Субота 19 грудня 2020 20:24
Бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь
Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях у суботу, 19 грудня. Серед військових поранених і загиблих немає.

Про це повідомляє пресс-служба Операції об'єднаних сил (ООС).

Біля Південного проросійські бойовики стріляли з станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також і зі стрілецької зброї, біля Шумів використовували гранатомети і крупнокаліберний кулемет, як і біля Авдіївки, а неподалік Водяного пролітав безпілотник, який зупинили українські військові.

Українська сторона не відкривала вогонь у відповідь, оскільки не було поранених або загиблих серед особового складу.

Вранці повідомлялося, що протягом минулої доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Жоден український військовий не постраждав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі Авдіївки снайпер противника поранив українського бійця.

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