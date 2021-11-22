Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ООС. Військові давали відсіч

У понеділок, 22 Листопада, збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один з яких із забороненого озброєння. В результаті обстрілів отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Так, в напрямку Попасної окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

При цьому у бік Причепилівки бойовики двічі здійснили обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У районі Лебединського проросійські найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати завдання з відбиття та стримування збройної агресії Росії.