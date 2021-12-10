Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину". Потерь среди военных нет
Фото: боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину" (фото facebook.com/mod.mil.rus)
С начала суток в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации четыре раза открыли огонь по позициям украинских защитников. В результате обстрелов никто не пострадал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, боевики России четыре раза открыли огонь, а именно:
- вблизи населенного пункта Песчаное - обстреливали из минометов калибра 82 мм;
- в направлении Новотошковского - открыли огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- в сторону Попасной - обстреливали из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Майорска - применили станковые противотанковые гранатометы.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что на Донбассе оккупанты активно агитируют вступать в ряды боевиков.
Также, 9 декабря, в результате огня со стороны пророссийских войск на временно оккупированных территориях - были ранены двое защитников Украины.