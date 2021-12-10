Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу". Втрат серед військових немає
Фото: бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу" (facebook.com/mod.mil.rus)
З початку доби в районі проведення ООС, бойовики Російської Федерації чотири рази відкрили вогонь по позиціях українських захисників. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Росії чотири рази відкрили вогонь, а саме:
- поблизу населеного пункту Піщане - обстрілювали з мінометів калібру 82 мм;
- в напрямку Новотошківського - відкрили вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
- в бік Попасної - обстрілювали з підствольних гранатометів й стрілецької зброї;
- біля Майорська - застосували станкові протитанкові гранатомети.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Донбасі окупанти активно агітують вступати до лав бойовиків.
Також, 9 грудня, внаслідок вогню з боку проросійських військ на тимчасово окупованих територіях - були поранені двоє захисників України.