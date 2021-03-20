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На Донбассе в результате обстрела погиб военный

Новина українською → Донбасс, Суббота 20 марта 2021 17:16
На Донбассе в результате обстрела погиб военный Фото: пророссийский боевик (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Украина

Боевики на Донбассе обстреляли сегодня позиции Объединенных сил вблизи Шумов. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.

Об этом сообщило ОТУ "Север" в Facebook.

Отмечается, что вооруженные формирования России осуществили прицельный обстрел позиций украинских военных из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Украинские военные открыли огонь на вражеский обстрел.

О действиях оккупантов украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ.

Напомним, вчера боевики обстреляли украинские позиции вблизи Водяного, в результате чего погиб украинский военный.

Кроме того, в четверг возле Пивденного во время вражеского обстрела получил смертельное ранение украинский военный. Боевики обстреляли позиции ООС из артиллерийского вооружения и автоматического оружия.

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