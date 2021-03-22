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Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу". Застосовували гранатомети і міномети

Новость на русском → Донбас, Понеділок 22 березня 2021 08:11
Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу". Застосовували гранатомети і міномети Фото: український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі за минулу добу збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем поблизу Водяного, що на Приазов'ї. Також використовував ручні протитанкові гранатомети для обстрілу українських позицій біля Лебединського.

"Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілу ворожих немає. Дії російських окупантів в черговий раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих домовленостей", - повідомили в штабі.

ООС додали, що про всіх фактах порушень з боку бойовиків українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.

З початку поточної доби, 22 березня, було зафіксовано одне порушення "тиші". Поблизу Богданівки бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі.

Раніше РБК-Україна писало, що на окупованій території Донецької області виявили два об'єкта скупчення військової техніки бойовиків.

Також повідомлялося, що в суботу в результаті обстрілу бойовиків на Донеччині загинув український військовий.

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Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу". Застосовували гранатомети і міномети
Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу". Застосовували гранатомети і міномети
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