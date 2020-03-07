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Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим "тишины"

Новости » Происшествия     07.03.2020 - 18:19
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим "тишины"
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 7 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрел был зафиксирован рядом с Красногоровкой. В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили обстрелы вблизи Зайцево, неподалеку Луганского и рядом с Новотошковское.

"Сегодня, 7 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военный получил ранения.

Кроме того, 6 марта на Донбассе боевая машина пехоты подорвалась на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего один украинский военный погиб, еще трое получили ранения. Раненые были госпитализированы в военно-медицинские заведения.

Добавим, что по данным разведки, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации повышают интенсивность боевой подготовки объединений.

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