Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші"

Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Втрат серед українських військових немає

З початку поточної доби, 7 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС Facebook.

Бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" обстріл був зафіксований поруч з Красногорівкою. Водночас в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили обстріл поблизу Зайцеве, неподалік Луганського і поруч з Новотошківського.

"Сьогодні, 7 березня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 березня на Донбасі збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один військовий отримав поранення.

Крім того, 6 березня на Донбасі бойова машина піхоти підірвалася на невідомому вибуховий пристрій, в результаті чого один український військовий загинув, ще троє отримали поранення. Поранені були госпіталізовані до військово-медичних закладів.

Додамо, що за даними розвідки, на Донбасі збройні формування Російської Федерації підвищують інтенсивність бойової підготовки об'єднань.