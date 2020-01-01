Боевики на Донбассе блокируют работу ОБСЕ, - штаб ООС

Украинская сторона заявляет об ограничении свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ в выполнении мандата СММ со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.

Отметим, мандат СММ ОБСЕ предполагает свободный и безопасный доступ представителей по всей территории Украины.

"В очередной раз в ежедневном отчете от 31 декабря 2019 СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты возле населенных пунктов Верхньоширокивске (быв. Октябрь) и Приморское. Кроме того, представители вооруженных формирований Российской Федерации не позволили наблюдателям войти на территорию объекта вооруженных формирований у населенного пункта Михайловка", - говорится в сообщении.

В штабе предполагают, что такие действия могут иметь цель скрыть запрещенную деятельность боевиков и передвижения или подготовку войск.

Напомним, в среду, 1 января, боевики в зоне операции Объединенных сил не проявляли активности. Жертв среди украинских военных нет.

Ранее в России заявили, что нормандская встреча в Париже 9 декабря позволила добиться сдвигов в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. Однако в Москве не уточнили, о каких именно сдвигах идет речь.