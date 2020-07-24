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Боевики на Донбассе блокируют работу наблюдателей ОБСЕ

Автор: Дмитрий Левицкий

Оккупанты не пропускают патрули на неподконтрольную Украине территорию

Украинские пограничники фиксируют блокирование работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе со стороны российско-оккупационных сил. Боевики не пропускают наблюдателей на оккупированную территорию

Об этом сообщила пресс-офицер Луганского пограничного отряда Неля Доценко.

Как поясняют в погранслужбе, пророссийские боевики блокируют передвижение наблюдательных патрулей, которые направляются на оккупированную территорию, поэтому они вынуждены возвращаться на подконтрольную Украине территорию.

Блокирование перемещения наблюдателей пограничники начали фиксировать с конца марта.

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"На это время мы зафиксировали более 100 таких случаев, когда наблюдательные патрули не могут проследовать на неподконтрольную Украине территорию", - добавила Доценко.

Напомним, ранее беспилотник наблюдателей ОБСЕ попал под обстрел на Донбассе; беспилотник пролетал вблизи населенного пункта Петровское, когда по нему начали стрелять.

Кроме того, Украина обвинила Россию в блокировании процесса разминирования территории Донбасса; оккупанты блокируют любое продвижение на минских переговорах.

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