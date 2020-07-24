Бойовики на Донбасі блокують роботу спостерігачів ОБСЄ

Українські прикордонники фіксують блокування роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі з боку російсько-окупаційних сил. Бойовики не пропускають спостерігачів на окуповану територію

Про це повідомила прес-офіцер Луганського прикордонного загону Неля Доценко.

Як пояснюють в прикордонній службі, проросійські бойовики блокують пересування спостережних патрулів, які прямують на окуповану територію, тому вони змушені повертатися на підконтрольну Україні територію.

Блокування переміщення спостерігачів прикордонники почали фіксувати з кінця березня.

"На цей час ми зафіксували понад 100 таких випадків, коли спостережні патрулі не можуть прослідувати на непідконтрольну Україні територію", - додала Доценко.

Нагадаємо, раніше безпілотник спостерігачів ОБСЄ потрапив під обстріл на Донбасі; безпілотник пролітав поблизу населеного пункту Петрівське, коли по ньому почали стріляти.

Крім того, Україна звинуватила Росію у блокуванні процесу розмінування території Донбасу; окупанти блокують будь-яке просування на мінських переговорах.