Бойовики на Донбасі блокують роботу спостерігачів ОБСЄ

Окупанти не пропускають патрулі на непідконтрольну Україні територію
Українські прикордонники фіксують блокування роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі з боку російсько-окупаційних сил. Бойовики не пропускають спостерігачів на окуповану територію
Про це повідомила прес-офіцер Луганського прикордонного загону Неля Доценко.
Як пояснюють в прикордонній службі, проросійські бойовики блокують пересування спостережних патрулів, які прямують на окуповану територію, тому вони змушені повертатися на підконтрольну Україні територію.
Блокування переміщення спостерігачів прикордонники почали фіксувати з кінця березня.
"На цей час ми зафіксували понад 100 таких випадків, коли спостережні патрулі не можуть прослідувати на непідконтрольну Україні територію", - додала Доценко.
Нагадаємо, раніше безпілотник спостерігачів ОБСЄ потрапив під обстріл на Донбасі; безпілотник пролітав поблизу населеного пункту Петрівське, коли по ньому почали стріляти.
Крім того, Україна звинуватила Росію у блокуванні процесу розмінування території Донбасу; окупанти блокують будь-яке просування на мінських переговорах.