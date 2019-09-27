Боевики на Донбассе били из минометов, ранен военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Наемники 14 раз нарушили режим тишины

С начала пятницы, 27 сентября, российско-оккупационные войска 14 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил на Донбассе, в результате чего пострадал украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на сейчас боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донецком и 8 раз на Луганском направлениях. При этом применялись запрещенные минскими соглашениями минометы.

Так, с минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевой машины пехоты (БМП), гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских военных в районе населенных пунктов Водяное, Богдановка, Авдеевка, Лебединское, Травневое, Новолуганское, Луганское, Пивденное и Новозвановка.

"На протяжении текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - добавили в ведомстве.

Вечерний брифинг пресцентру Овс Вечерний брифинг пресцентру Объединенных сил #ООС #Операція_ОС Протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Об'объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" противник осуществил 6 обстрелов позиций В'объединенных сил: три раза вблизи Водяного из направлений Пікузів и Ужівки – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Богдановки из направления Стили – из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Авдеевки по направлению Яковлівки и вблизи Лебединского с направлении Саханки – со стрелкового оружия В районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР" противник произвел 8 обстрелов позиций Об'объединенных сил: неподалеку Майского по направлению Доломитного – из минометов калибра 120 мм и 82 мм; трижды вблизи Новолуганського по направлению Доломитного – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; неподалеку Луганского направления Логвинового – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Южного направления "Шахта имГагарина" – из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Луганского с направления Калиновки – из миномета калибра 120 мм вблизи Новозванівки по направлению Калинового – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. На протяжении текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Об'объединенных сил получил ранения. 26 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Об'объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия. Факты вражеского огня было зафиксировано вблизи Красногоровки, Новогнатівки, Водяного, Марьинки, Пищевика, Новотроицкого, Павлополя , Николаевки, Новолуганського, Луганского, Майского. За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Об'объединенных сил получил ранения. Вчера служащими Национальной полиции Украины и военнослужащими Национальной гвардии Украины со склада В'объединенных сил среди гражданского населения раскрыто 1 факт нанесения тяжких телесных повреждений, 1 грабеж, 6 краж, 5 фактов незаконного обращения с оружием и 6 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами. Через контрольные пункты в'езду-выезда на контролируемую об'єднаними силами территорию в'ехали 24796 лиц и 2671 транспортное средство. В обратном направлении линию столкновения пересекли 25295 лиц и 2799 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения было отказано 42 лицам. Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работали в штатном режиме. Подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и находятся начеку в любых каверзных и провокационных действий противника. Офицер пресцентру Объединенных сил Светлана ХАЛІМОНЕНКО. Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 27 сентября 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия поставляет незаконным вооруженным формирования на Донбассе поврежденные боеприпасы. Отдельные партии российских артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что может привести к их детонации в местах хранения.

Добавим, за прошедшие сутки, 26 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен один украинский военный. Оккупанты 23 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенное вооружение.