Бойовики на Донбасі били з мінометів, поранений військовий

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Найманці 14 разів порушили режим тиші

Від початку п'ятниці, 27 вересня, російсько-окупаційні війська 14 разів відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого постраждав український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на зараз бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню на Донецькому та 8 разів на Луганському напрямках. При цьому застосовувалися заборонені мінськими угодами міномети.

Так, з мінометів 120-го та 82-го калібрів, озброєння бойової машини піхоти (БМП), гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї були обстріляні позиції українських військових в районі населених пунктів Водяне, Богданівка, Авдіївка, Лебединське, Травневе, Новолуганське, Луганське, Південне та Новозванівка.

"Впродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - додали у відомстві.

Вечірній брифінг пресцентру Об’єднаних сил Вечірній брифінг пресцентру Об’єднаних сил #ООС #Операція_ОС Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: три рази поблизу Водяного з напрямків Пікузів та Ужівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі Богданівки з напрямку Стили – зі станкового протитанкового гранатомета; неподалік Авдіївки з напрямку Яковлівки та поблизу Лебединського з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Травневого з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм; тричі поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; неподалік Луганського з напрямку Логвинового – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Південного з напрямку "Шахта ім.Гагаріна" – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Луганського з напрямку Калинівки – з міномета калібру 120 мм; поблизу Новозванівки з напрямку Калинового – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Впродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. 26 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано поблизу Красногорівки, Новогнатівки, Водяного, Мар’їнки, Пищевика, Новотроїцького, Павлополя , Миколаївки, Новолуганського, Луганського, Травневого. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Вчора службовцями Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 1 факт нанесення важких тілесних ушкоджень, 1 грабіж, 6 крадіжок, 5 фактів незаконного поводження зі зброєю та 6 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами. Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану об'єднаними силами територію в'їхали 24796 осіб та 2671 транспортний засіб. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 25295 осіб та 2799 транспортних засобів. В пропуску через лінію розмежування було відмовлено 42 особам. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника. Офіцер пресцентру Об’єднаних сил Світлана ХАЛІМОНЕНКО. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 27 вересня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія постачає незаконним збройним формування на Донбасі пошкоджені боєприпаси. Окремі партії російських артилерійських боєприпасів і ракет пошкоджені корозією, що може призвести до їх детонації у місцях зберігання.

Додамо, минулої доби, 26 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі був поранений один український військовий. Окупанти 23 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонене озброєння.