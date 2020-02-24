Боевики на Донбассе активизируются, - разведка

Иллюстративное фото (dnr-news.com)

Российские оккупанты оборудуют новые огневые позиции для самоходных артиллерийских установок

Боевики на Донбассе увеличили интенсивность тренировок артиллерийских подразделений по отработке вопросов нанесения ударов по уточненным целям в глубине обороны Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, ссылаясь на Главное управление разведки.

По данным разведки, командование российских оккупационных войск наращивает подготовку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК к активизации боевых действий.

"В частности, в течение прошлой недели противник увеличил интенсивность тренировок артиллерийских подразделений по отработке вопросов нанесения ударов по уточненным целям в глубине обороны Объединенных сил и огневой поддержки его передовых подразделений в условиях обострения обстановки", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты оборудуют новые огневые позиции для самоходных артиллерийских установок (САУ) и танков, создают дополнительный запас артиллерийских боеприпасов в районах передовых позиций.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 21 февраля зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный.