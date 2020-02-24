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Бойовики на Донбасі активізовуються, - розвідка

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 13:14
Бойовики на Донбасі активізовуються, - розвідка
Ілюстративне фото (dnr-news.com)

Російські окупанти обладнують нові вогневі позиції для самохідних артилерійських установок

Бойовики на Донбасі збільшили інтенсивність тренувань артилерійських підрозділів з відпрацювання питань нанесення ударів по уточнених цілях у глибині оборони Об’єднаних сил. Про це повідомляє прес-служба Міноборони, посилаючись на Головне управління розвідки.

За даними розвідки, командування російських окупаційних військ нарощує підготовку з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК до активізації бойових дій.

"Зокрема, протягом минулого тижня противник збільшив інтенсивність тренувань артилерійських підрозділів з відпрацювання питань нанесення ударів по уточнених цілях у глибині оборони Об’єднаних сил та вогневої підтримки його передових підрозділів в умовах загострення обстановки", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти обладнують нові вогневі позиції для самохідних артилерійських установок (САУ) і танків, створюють додатковий запас артилерійських боєприпасів у районах передових позицій.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 21 лютого зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях.

Вранці 18 лютого збройні формування РФ атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

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