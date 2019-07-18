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Боевики на Донбассе активизировали ведение воздушной разведки


Войска РФ увеличивают полеты беспилотных летательных аппаратов над ООС

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, боевики увеличили интенсивности полетов беспилотников над районами расположения Объединенных сил.

"Командование российско-оккупационных войск активизировало ведения воздушной разведки путем увеличения интенсивности полетов беспилотных летательных аппаратов над районами расположения подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Кроме того, противник продолжает наращивать проведение мероприятий по повышению готовности к применению подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"Повышение интенсивности боевой подготовки противником обеспечивается, в частности, за счет совершенствования порядка ротации подразделений на полигонах с проведением стрельб из артиллерийского вооружения танков и боевых бронированных машин, отработкой вопросов преодоления водных препятствий, применением инженерной и другой специальной техники", - сообщает Минобороны.

Напомним, на Донбассе за  прошлые сутки, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом 1 раз запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.

Как сообщало РБК-Украина, 17 июля трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в ходе заседания в Минске согласовала новое перемирие на Донбассе. ТКГ подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня с 21 июля 2019 года.

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