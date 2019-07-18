Боевики на Донбассе активизировали ведение воздушной разведки

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, боевики увеличили интенсивности полетов беспилотников над районами расположения Объединенных сил.

"Командование российско-оккупационных войск активизировало ведения воздушной разведки путем увеличения интенсивности полетов беспилотных летательных аппаратов над районами расположения подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Кроме того, противник продолжает наращивать проведение мероприятий по повышению готовности к применению подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"Повышение интенсивности боевой подготовки противником обеспечивается, в частности, за счет совершенствования порядка ротации подразделений на полигонах с проведением стрельб из артиллерийского вооружения танков и боевых бронированных машин, отработкой вопросов преодоления водных препятствий, применением инженерной и другой специальной техники", - сообщает Минобороны.

Напомним, на Донбассе за прошлые сутки, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом 1 раз запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.

Как сообщало РБК-Украина, 17 июля трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в ходе заседания в Минске согласовала новое перемирие на Донбассе. ТКГ подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня с 21 июля 2019 года.