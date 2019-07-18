Бойовики на Донбасі активізували ведення повітряної розвідки

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, .

"Командування російсько-окупаційних військ активізувало ведення повітряної розвідки шляхом збільшення інтенсивності польотів безпілотних літальних апаратів над районами розташування підрозділів Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Крім того, противник продовжує нарощувати проведення заходів з підвищення готовності до застосування підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

"Підвищення інтенсивності бойової підготовки противником забезпечується, зокрема, за рахунок удосконалення порядку ротації підрозділів на полігонах з проведенням стрільб з артилерійського озброєння танків і бойових броньованих машин, відпрацюванням питань подолання водних перешкод, застосуванням інженерної та іншої спеціальної техніки", - повідомляє Міноборона.

Нагадаємо, на Донбасі минулої доби, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому 1 раз заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 липня тристороння контактна група (ТКГ) в ході засідання в Мінську погодила нове перемир'я на Донбасі. ТКГ підтверджує свою повну прихильність всеосяжного, стійкого і безстрокового припинення вогню з 21 липня 2019 року.