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Боевики на Донбассе активизировали ведение воздушной разведки

Новости » Происшествия    18.07.2019 - 14:50
Боевики на Донбассе активизировали ведение воздушной разведки
Фото: боевики на Донбассе (twitter.com/dubovoyslavyans)

Войска РФ увеличивают полеты беспилотных летательных аппаратов над ООС

Боевики на Донбассе активизировали ведение воздушной разведки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, боевики увеличили интенсивности полетов беспилотников над районами расположения Объединенных сил.

"Командование российско-оккупационных войск активизировало ведения воздушной разведки путем увеличения интенсивности полетов беспилотных летательных аппаратов над районами расположения подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Кроме того, противник продолжает наращивать проведение мероприятий по повышению готовности к применению подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"Повышение интенсивности боевой подготовки противником обеспечивается, в частности, за счет совершенствования порядка ротации подразделений на полигонах с проведением стрельб из артиллерийского вооружения танков и боевых бронированных машин, отработкой вопросов преодоления водных препятствий, применением инженерной и другой специальной техники", - сообщает Минобороны.

Напомним, на Донбассе за  прошлые сутки, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом 1 раз запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.

Как сообщало РБК-Украина, 17 июля трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в ходе заседания в Минске согласовала новое перемирие на Донбассе. ТКГ подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня с 21 июля 2019 года.

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