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Бойовики на Донбасі активізували ведення повітряної розвідки

Новини » Надзвичайні події    18.07.2019 - 14:50
Бойовики на Донбасі активізували ведення повітряної розвідки
Фото: бойовики на Донбасі (twitter.com/dubovoyslavyans)

Війська РФ збільшують польоти безпілотних літальних апаратів над ООС

Бойовики на Донбасі активізували ведення повітряної розвідки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України. 

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бойовики збільшили інтенсивності польотів безпілотників над районами розташування Об’єднаних сил.

"Командування російсько-окупаційних військ активізувало ведення повітряної розвідки шляхом збільшення інтенсивності польотів безпілотних літальних апаратів над районами розташування підрозділів Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Крім того, противник продовжує нарощувати проведення заходів з підвищення готовності до застосування підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

"Підвищення інтенсивності бойової підготовки противником забезпечується, зокрема, за рахунок удосконалення порядку ротації підрозділів на полігонах з проведенням стрільб з артилерійського озброєння танків і бойових броньованих машин, відпрацюванням питань подолання водних перешкод, застосуванням інженерної та іншої спеціальної техніки", - повідомляє Міноборона. 

Нагадаємо, на Донбасі минулої доби, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому 1 раз заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм. 

Як повідомляло РБК-Україна, 17 липня тристороння контактна група (ТКГ) в ході засідання в Мінську погодила нове перемир'я на Донбасі. ТКГ підтверджує свою повну прихильність всеосяжного, стійкого і безстрокового припинення вогню з 21 липня 2019 року. 

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