Бойовики на Донбасі 9 разів обстріляли позиції ООС: поранено українського воїна

Бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим "тиші" 26 квітня. В результаті обстрілів поранений український воїн, його госпіталізували.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

В ООС уточнюють, що ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру і гранатометів різних систем поблизу Водяного. Крім того, з мінометів 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку селища Гнутове, а біля Світлодарська били ще й з великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, неподалік Павлополя противник два рази відкривав вогонь по українських позиціях, застосувавши гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також в районі Зайцевого бойовики двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В результаті обстрілу український воїн отримав поранення.

"Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС уточнюють, що українські бійці відповідали на дії російсько-окупаційних військ взаємністю.

Також станом на сьогоднішній ранок бойовики встигли обстріляти позиції ООС тричі.

Біля Водяного окупанти застосували заборонені мінськими домовленостями міномети 120-го калібру. Недалеко від населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а поблизу Талаківки - з станкових протитанкових гранатометів.