Боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции ООС, есть раненый

Обстрелы зафиксированы в районе ответственности тактических группировок "Север" и "Восток"
В пятницу, 27 декабря, вооруженные формирования РФ и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС.
Как сообщается, противник обстрелял позиции украинской армии из вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Четыре обстрела позиций ООС зафиксировано в районе ответственности тактической группировки "Восток", а именно:
Пять обстрелов боевики совершили в районе ответственности тактической группировки "Север", а именно:
Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, с 1 января 2020 года ожидается полное перемирие на Донбассе и это обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы.