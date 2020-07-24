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Бойовики на Донбасі 8 разів обстріляли позиції ООС, застосовували заборонені міномети

Донбас, П'ятниця 24 липня 2020 07:36
Бойовики на Донбасі 8 разів обстріляли позиції ООС, застосовували заборонені міномети
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Втрат серед військовослужбовців немає

Російсько-окупаційні сили продовжують застосовувати проти українських військових на Донбасі заборонене мінськими угодами озброєння. 23 липня бойовики 8 разів порушували режим припинення вогню, але українські підрозділи давали відсіч.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів і стрілецького озброєння.

Під ворожий обстріл потрапили захисники Причепилівки, Новотошківського, Гнутового, Старогнатівки та Оріхового. Унаслідок активності бойовиків українські військові не постраждали.

За даними розвідки, 23 липня українські військові поранили двох загарбників.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню біля Старогнатівки.

Нагадаємо, 22 липня бойовики 15 разів порушили "тишу", унаслідок обстрілів було поранено четверо військових.

Крім того, Тристороння контактна група погодила повне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

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