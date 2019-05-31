Боевики на Донбассе 8 раз обстреляли ООС

На Донбассе с начала суток, 31 мая, по состоянию на 18:00 боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что с начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ обстреляли позиции наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования шесть раз открывали огонь по позициям объединенных сил. Так, враг отрывал огонь дважды вблизи Водяного и Марьинки - из минометов калибра 82 мм; дважды у Красногоровки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Авдеевки - из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики два раза обстреляли позиции украинских сил. Так, враг осуществил обстрел вблизи Травневого - из артиллерийских систем калибра 122 мм; у Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении пресс-центра.

Напомним, на Донбассе по состоянию на 12:00 сегодня российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских военных семь раз.