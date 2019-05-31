Бойовики на Донбасі 8 раз обстріляли ООС

На Донбасі з початку доби, 31 травня, станом на 18:00 бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що з початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування РФ обстріляли позиції наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" незаконні збройні формування шість разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Так, ворог відривав вогонь двічі поблизу Водяного і Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм; двічі у Красногорівки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; двічі поблизу Авдіївки - із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики два рази обстріляли позиції українських сил. Так, ворог здійснив обстріл поблизу Травневого - з артилерійських систем калібру 122 мм; у Новолуганского - з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - сказано в повідомленні прес-центру.

Нагадаємо, на Донбасі за станом на 12:00 сьогодні російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських військових сім разів.