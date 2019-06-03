Боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня

От начала суток, 3 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел шесть обстрелов позиций Объединенных сил. Дважды вблизи населенного пункта Новоселовка-2 - из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, и возле города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; возле населенного пункта Каменка - из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов

Также враг совершил обстрелы вблизи населенного пункта Пески из гранатометов различных систем и стрелкового оружия возле населенного пункта Николаевка - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг четыре раза обстрелял позиции наших защитников: вблизи города Попасная - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле населенного пункта Новозвановка - из минометов калибра 82 мм, боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. "

На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 2 июня вооруженные формирования РФ нарушали режим прекращения огня. Так, боевики осуществили обстрел в районе населенного пункта Гнутове. Обстрел велся с использованием ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.