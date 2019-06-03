Бойовики на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню

Від початку доби, 3 червня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил. Двічі поблизу населеного пункту Новоселівка-2 - з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, й біля міста Авдіївка - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

біля населеного пункту Кам'янка - з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок ЗУ-23-2 та станкових протитанкових гранатометів.

Також ворог здійснив обстріли поблизу населеного пункту Піски з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, біля населеного пункту Миколаївка - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог чотири рази обстріляв позиції наших захисників: поблизу міста Попасна - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; біля населеного пункту Новозванівка - з мінометів калібру 82 мм, бойових машин піхоти та гранатометів різних систем.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 2 червня збройні формування РФ порушували режим припинення вогню. Так, бойовики здійснили обстріл у районі населеного пункту Гнутове. Обстріл вівся з використанням ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.