Бойовики на Донбасі 7 раз обстріляли позиції ООС, четверо поранених

Фото: бойовики на Донбасі (flickr)

Сили української армії відкрили вогонь у відповідь на провокації бойовиків

У вівторок, 7 липня, збройні формування РФ на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів поранені четверо українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Як наголошується, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики на світанку застосували заборонені мінськими домовленостями озброєння на підступах до Новотошківського. На цій ділянці фронту противник понад півтори години здійснював обстріл наших позицій артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" загарбники з гранатометів різних систем і стрілецької зброї провокували українських військових біля Старогнатівки та Водяного.

Неподалік Богданівки окупанти вели вогонь із протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Авдіївки двічі задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

"В результаті обстрілу ворожих четверо військовослужбовців збройних сил отримали поранення. Їх оперативно доставили до лікувального закладу та надали невідкладну допомогу лікарів. Стан здоров'я кожного українських захисників задовільний", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сили української армії відкрили вогонь у відповідь на провокації бойовиків.

"Підрозділи Об'єднаних сил рішуче відповіли на всі вогневі провокації супротивника, змусивши агресора повернутися до дотримання режиму "тиші". Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними української розвідки, раніше Росія перекинула на окупований Донбас 20 вантажівок з боєприпасами.

Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий отримав бойове поранення.