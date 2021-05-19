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Боевики на Донбассе 6 раз нарушали "тишину": стреляли из гранатометов и пулеметов

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Донбасс, Среда 19 мая 2021 08:12
Боевики на Донбассе 6 раз нарушали "тишину": стреляли из гранатометов и пулеметов Фото: потерь среди украинских военный в результате обстрелов нет (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за вчера, 18 мая, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, противник дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Песков. Возле Светолодарска и Зайцево боевики совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Красногоровки противник применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы, а у Авдеевки - подтствольные гранатометы.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 19 мая, нарушений режима "тишины" не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в штабе.

Ранее в штабе ООС сообщали, что боевики на Донбассе оборудуют позиции для обстрелов позиций ООС на детских площадках.

Также сообщалось, что оккупанты спровоцировали аварию дрона миссии ОБСЕ, после которой принято решение приостановить полеты беспилотников дальнего радиуса.

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