Боевики на Донбассе 6 раз нарушали "тишину": стреляли из гранатометов и пулеметов

На Донбассе за вчера, 18 мая, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушали режим прекращения огня . Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил .

Так, противник дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Песков. Возле Светолодарска и Зайцево боевики совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Красногоровки противник применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы, а у Авдеевки - подтствольные гранатометы.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 19 мая, нарушений режима "тишины" не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в штабе.