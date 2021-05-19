Бойовики на Донбасі 6 разів порушували "тишу": стріляли з гранатометів і кулеметів

На Донбасі за вчора, 18 травня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушували режим припинення вогню . Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил .

Так, противник двічі відкривав вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Пісків. Біля Світлолодарська і Зайцевого бойовики здійснили обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Біля Красногорівки противник застосував автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети, а біля Авдіївки - підтствольні гранатомети.

"Бойових втрат серед наших захисників немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили в штабі.

З початку поточної доби, 19 травня, порушень режиму "тиші" не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в штабі.