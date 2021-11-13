Боевики на Донбассе 5 раз нарушили тишину. Потерь среди военных нет
С начала суток в районе ООС, боевики Российской Федерации 5 раз открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов никто не пострадал.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, пророссийские боевики 5 раз нарушили "тишину", а именно:
- в направлении Троицкого - вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Чермалык - сбросили выстрел ВОГ-17 с помощью беспилотного летательного аппарата;
- возле населенного пункта Гнутово - обстреливали из станковых гранатометов;
- неподалеку Катериновки - вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- в сторону Золотого-4 - открыли огонь из минометов калибра 82 мм.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - пишет пресс-служба.