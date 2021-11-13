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Бойовики на Донбасі 5 разів порушили тишу. Втрат серед військових немає

Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі ООС, бойовики Російської Федерації 5 разів відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, проросійські бойовики 5 разів порушили "тишу", а саме:

  • в напрямку Троїцького - вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Чермалик - скинули постріл ВОГ-17 за допомогою безпілотного літального апарату;
  • біля населеного пункту Гнутове - обстрілювали зі станкових гранатометів;
  • неподалік Катеринівки - вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • в бік Золотого-4 - відкрили вогонь з мінометів калібру 82 мм.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - пише пресслужба.

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