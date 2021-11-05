Боевики на Донбассе 5 раз нарушили "тишину". Один из военных получил ранения

С начала суток в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации пять раз открыли огонь по позициям военных. В результате обстрелов был ранен боец ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, пророссийские боевики пять раз открыли огонь, а именно:

возле Прицепиловки - обстреливали из минометов калибра 120 мм;

в направлении Болотенное, Крымское и Луганское - совершили обстрел из минометов калибра 82 мм;

вблизи Лебединского - вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана доврачебная помощь и он был эвакуирован в лечебное учреждение", - пишет пресс-служба.

Состояние военнослужащего оценивается как удовлетворительное.