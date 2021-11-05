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Бойовики на Донбасі 5 разів порушили "тишу". Один з військових отримав поранення

Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі проведення ООС, бойовики Російської Федерації п'ять разів відкрили вогонь по позиціях військових. Внаслідок обстрілів було поранено бійця ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, проросійські бойовики п’ять разів відкрили вогонь, а саме:

  • біля Причепилівки - обстрілювали з мінометів калібру 120 мм;
  • в напрямку Болотене, Кримське й Луганське - здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм;
  • поблизу Лебединського - вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу", - пише пресслужба.

Стан військовослужбовця оцінюється як задовільний.

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