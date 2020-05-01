Боевики на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинских военных, двое раненых

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потери врага еще уточняются

В пятницу, 1 мая, пророссийские боевики на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинских военных, двое из которых получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Как сообщается, на Донецком направлении имели место 3 прицельных обстрела украинских опорных пунктов в районе Богдановки. Боевики осуществили их со стороны оккупированного Петровского, использовав станковые противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Все эти обстрелы не были длительными, поскольку прекращались после адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил.

Еще один обстрел оккупанты возле Водяного - утром со стороны Саханки они вели огонь по позициям ООС из автоматического гранатомета, пулеметов и стрелкового оружия.

"За текущие сутки вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. После оказания первой медицинской помощи они были оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное. Потери врага в результате ведения Объединенными силами ответного огня уточняются", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что случаев заболевания COVID-19 среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе 30 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что оккупационные администрации на неподконтрольной части Донбасса скрывают реальную информацию о заболеваемости COVID-19, где уже более 400 зараженных, а больницы переполнены.