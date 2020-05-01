ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі 4 рази обстріляли позиції українських військових, двоє поранених

Новини » Надзвичайні події     01.05.2020 - 14:32
Бойовики на Донбасі 4 рази обстріляли позиції українських військових, двоє поранених
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрати ворога ще уточнюються

У п'ятницю, 1 травня, проросійські бойовики на Донбасі 4 рази обстріляли позиції українських військових, двоє з яких отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Як повідомляється, на Донецькому напрямку мали місце 3 прицільні обстріли українських опорних пунктів в районі Богданівки. Бойовики здійснили їх з боку окупованого Петрівського, використавши станкові протитанкові та автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю. Всі ці обстріли не були тривалими, оскільки припинялися після адекватної відповіді з боку підрозділів Об'єднаних сил.

Ще один обстріл окупанти біля Водяного - вранці з боку Саханки вони вели вогонь по позиціях ООС з автоматичного гранатомета, кулеметів і стрілецької зброї.

"За поточну добу внаслідок обстрілу ворожих двоє українських воїнів отримали поранення. Після надання першої медичної допомоги вони були оперативно евакуйовані в лікувальні установи. Стан здоров'я обох військовослужбовців задовільний. Втрати ворога в результаті ведення Об'єднаними силами вогню у відповідь уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що випадків захворювання COVID-19 серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі 30 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що окупаційні адміністрації на непідконтрольної частини Донбасу приховують реальну інформацію про захворюваність на COVID-19, де вже понад 400 заражених, а лікарні переповнені.

Сили ООС на Донбасі знищили авто з боєприпасами для бойовиків На Донбасі поранення отримали двоє українських військових
Новини України Донбасобстрел
News
On Top