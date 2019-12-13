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Бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню

Новини » Надзвичайні події     13.12.2019 - 18:19
Бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню
Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)

Від початку доби втрат серед підрозділів ООС немає

Незаконні збройні формування Росії у п'ятницю, 13 грудня, продовжили порушувати режим припиення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними відомства, з початку доби окупанти 4 рази відкривали вогонь по позиціям українських військових. Заборонене озброєння при обстрілах сьогодні не застосовувалось.

Так, з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї бойовики били по підрозділам Об'єднаних сил в районі населених пунктів Мар'їнка, Павлопіль, Красногорівка та Кримське.

У штабі додали, що в результаті ворожих обстрілів жоден військовий зі складу ООС не постраждав.

Нагадаємо, минулої доби, 12 грудня, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також найманці застосовували озброєння БМП. У четвер втрат у лавах Об'єднаних сил зафіксовано не було.

Як писало РБК-Україна, на окупованій території Донбасу виявили сучасне військове обладнання Росії. Зокрема, бойовиками використовуються російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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