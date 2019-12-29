Бойовики на Донбасі 3 рази обстріляли українських військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед особового складу ООС не зафіксовано

На Донбасі протягом поточної доби 29 грудня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї.

Два обстріли позицій Об'єднаних сил зафіксовано поблизу населеного пункту Новотроїцьке і ще один біля Миколаївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 29 грудня, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 28 грудня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли позиції підрозділів ЗСУ з заборонених мінських домовленостей 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

За минулу добу, 27 грудня, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'об'едіненних сил отримав поранення.