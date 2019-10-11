Бойовики на Донбасі 3 рази обстріляли позиції українських військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики стріляли у Донецькому напрямку

У п'ятницю, 11 жовтня, російські окупаційні війська і їх найманці тричі відкривали вогонь по позиціях української армії на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як зазначається, вночі бойовики з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї обстріляли опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил, обладнані неподалік Талаківки.

Також здійснили обстріл з кулемета великого калібру по позиціям українських військ поблизу населеного пункту Новолуганське. Сили ООС відповіли на обстріл бойовиків.

"Близько 7 години ранку на ворожий обстріл із застосуванням великокаліберного кулемета довелося відповідати нашим воїнам, що виконують бойові завдання в районі населеного пункту Славне", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що українська армія не зазнала і продовжує контролювати ситуацію на лінії зіткнення.

Нагадаємо, 10 жовтня на Донбасі загинув український військовий. Бойовики 27 разів порушили перемир'я.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в окуповані райони Донбасу послідувало 7 вантажівок з гуманітарною допомогою загальною вагою 51 тонна. Допомогу направила Міжнародна організація з міграції.