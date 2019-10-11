ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі 3 рази обстріляли позиції українських військових

Новини » Суспільство    11.10.2019 - 13:26
Бойовики на Донбасі 3 рази обстріляли позиції українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики стріляли у Донецькому напрямку

У п'ятницю, 11 жовтня, російські окупаційні війська і їх найманці тричі відкривали вогонь по позиціях української армії на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як зазначається, вночі бойовики з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї обстріляли опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил, обладнані неподалік Талаківки.

Також здійснили обстріл з кулемета великого калібру по позиціям українських військ поблизу населеного пункту Новолуганське. Сили ООС відповіли на обстріл бойовиків.

"Близько 7 години ранку на ворожий обстріл із застосуванням великокаліберного кулемета довелося відповідати нашим воїнам, що виконують бойові завдання в районі населеного пункту Славне", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що українська армія не зазнала і продовжує контролювати ситуацію на лінії зіткнення.

Нагадаємо, 10 жовтня на Донбасі загинув український військовий. Бойовики 27 разів порушили перемир'я.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в окуповані райони Донбасу послідувало 7 вантажівок з гуманітарною допомогою загальною вагою 51 тонна. Допомогу направила Міжнародна організація з міграції.

На Донбас направили 51 тонну гуманітарної допомоги На Донбасі загинув український військовий
Новини України Донбасобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся