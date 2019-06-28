Бойовики на Донбасі 14 разів обстріляли сили ООС

Ілюстративне фото (УНІАН)

Втрат серед українських військових немає

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі від початку доби 28 червня ворог 14 порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як зазначається в повідомленні, збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил

"Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждали троє українських військових. Бойовики 34 рази порушили режим припинення вогню з застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем і мінометів.

Як повідомляло РБК-Україна 26 червня українські підрозділи під наглядом місії ОБСЄ відійшли з однієї з позицій поблизу Станиці Луганської. Про такі ж дії заявила і сторона бойовиків.