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Бойовики на Донбасі 12 раз обстріляли позиції українських військових

Новини » Суспільство    18.10.2019 - 19:32
Бойовики на Донбасі 12 раз обстріляли позиції українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики також обстріляли позиції неподалік Золотого

У п'ятницю, 18 жовтня, збройні формування Росії і її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб Операції об'єднаних сил.

Як зазначається, противник обстріляв позиції української армії з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, заборонених Мінськими угодами. Зокрема, обстріли зафіксовані:

  • У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - противник 5 раз обстріляв позиції ООС. Двічі неподалік Авдіївки за напрямом Мінерального - з мінометів калібру 82 мм, станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. двічі поблизу Водяного. А також біля Талаківки за напрямом Пикузів – з великокаліберних кулеметів.
  • У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 7 обстрілів по наших позиціях: неподалік Золотого з напряму Золоте-5 - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів; двічі в районі Луганського в напрямку Нижнього Лозового - з гранатометів різних систем; двічі у Новолуганського за напрямом Доломітного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; поблизу Новотошківського за напрямом Голубівського – зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно, і гранатометів різних систем. Біля Троїцького за напрямом Калинового - з великокаліберних кулеметів.

Також в Генштабі повідомили, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил 18 жовтня не було.

Нагадаємо, 17 жовтня найманці РФ 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Також РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі зростає інтенсивність мінометних обстрілів калібру 120 і 82 мм, які заборонені мінськими угодами.

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