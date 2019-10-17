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На Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня

Новости » Происшествия    17.10.2019 - 19:37
На Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала текущих суток, 17 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил, а именно вблизи Павлополя, у Талаковки, неподалеку Авдеевки и вблизи Водяного.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершил восемь обстрелов по украинским позициям: неподалеку Золотого, вблизи Новозвановки, неподалеку Луганского и у Новолуганского.

"В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

До этого в Министерстве обороны Украины уже заявляли об усилении обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил. В частности, вооруженные формирования выпустили по украинским позициям в районе Водяного, Лебединского, Зайцево и Авдеевки 36 мин калибров 120 и 82 мм.

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