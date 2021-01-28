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Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции

Автор: Даша Харченко

В течение минувших суток, 27 января, на Донбассе было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. На обстрелы противника украинские военные открывали огонь в ответ.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Богдановка, враг применил против украинских военных станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Также, было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия. В пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного, что на Приазовье - из подствольного гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцевое, российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а возле Луганского – из станкового противотанкового гранатомета.

От начала текущих суток, 28 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее стало известно, что пророссийские боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе. Оккупанты размещают с нарушениями артиллерию и препятствуют работе ОБСЕ.

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