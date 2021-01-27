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Боевики размещают артиллерию и препятствуют работе ОБСЕ на Донбассе

Донбасс, Среда 27 января 2021 21:30
Боевики размещают артиллерию и препятствуют работе ОБСЕ на Донбассе
Фото: миссия ОБСЕ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе. Оккупанты размещают с нарушениями артиллерию и препятствуют работе ОБСЕ.

Об этом сообщила украинская стороны Специального центра по контролю и координации, передает командование ООС.

По данным СЦКК, в минувшее воскресенье беспилотник наблюдателей ОБСЕ зафиксировал две самоходные гаубицы 2С1 “Гвоздика” и четыре гаубицы Д-30 возле Белого в Луганской области. Гаубицы были размещены за пределами линий отвода.

Оккупанты и продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ. В частности, вблизи Вознесеновки и Должанского, а также на блокпосту в Старомихайловке боевики не позволили патрулям ОБСЕ проводить мониторинг и фиксацию нарушений.

"Препятствование деятельности СММ ОБСЕ свидетельствует о том, что представители вооруженных формирований РФ и ее наемники пытаются скрыть от международных наблюдателей факты своих нарушений", - заявили в ООС.

Напомним, с начала 27 января пророссийские боевики уже шесть раз нарушали переимирие на Донбассе. Оккупанты обстреливали украинские позиции возле Луганского, Авдеевки, Марьинки и Водяного.

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Новости Украины Происшествия ДонбассбоевикиСЦККперемириеООС

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