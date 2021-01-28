Бойовики на Донбасі 10 разів обстріляли українські позиції

Протягом минулої доби, 27 січня, на Донбасі було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Богданівка, ворог застосував проти українських військових станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.

Також, було зафіксовано кілька пострілів зі снайперської зброї. В передмісті Мар’їнки та Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного, що на Приазов’ї - з підствольного гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а біля Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета.

Від початку поточної доби, 28 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше стало відомо, що проросійські бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі. Окупанти розміщують з порушеннями артилерію та перешкоджають роботі ОБСЄ.