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Боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим "тишины" за сутки

Автор: Анастасия Рокитна

За сутки на Донбассе зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Возле Золотого-4 противник применил ручные противотанковые гранатометы.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи Новоселовки боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты дважды осуществляли обстрелы украинских позиций из вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов, а возле Красногоровки вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Южное российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Водяного оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Орехового противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

За сутки на Донбассе нет потерь среди украинских военных.

Напомним, США назвали главное препятствие на пути к миру на Донбассе.

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Донбасс