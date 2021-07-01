Боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим "тишины" за сутки

Вблизи Новоселовки боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты дважды осуществляли обстрелы украинских позиций из вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов, а возле Красногоровки вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Южное российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Водяного оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Орехового противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

За сутки на Донбассе нет потерь среди украинских военных.